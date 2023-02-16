الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣
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الرئيس الأسد: حجم تلك الكارثة والمهامُ المناطة بنا جميعاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة لكن ما تمكن مجتمعنا من القيام به بأفراده ومؤسساته كان أيضاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة.

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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