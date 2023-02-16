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الرئيس الاسد: نقدم الشكر لفرق الإنقاذ من كل الدول التي عملت على انقاذ ضحايا الزلزال

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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