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واشنطن تحذر دولا عربية من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا

واشنطن تحذر دولا عربية من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بأن واشنطن تنقل إلى حلفائها في الغرب، ودول الخليج الفارسي، هواجسها من المخاطر من مساعدة روسيا بشأن أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وقالت نولاند، ردا على سؤال حول رأي الولايات المتحدة من موقف حلفائها وشركائها الذين ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ إجراءات فعالة ضد موسكو مع الدول الغربية: "فيما يتعلق بدول الخليج الفارسي، من الضروري الاستمرار في إثبات أن الرهان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحمل في طياته مخاطر أكثر من المكافآت. ونحن نفعل ذلك بهدوء".

وأشارت أيضا إلى أنه "يمكن تقديم نفس الحجة فيما يتعلق بالصين.. لكن هذه محادثة طويلة".

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لإسرائيل، حسب رأيها، فإن نهج واشنطن هو أنها تدعو سلطات الاحتلال إلى استخدام علاقاتها القائمة مع موسكو من أجل تقريب عملية التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

وقالت: "سنواصل الحديث معهم حول هذا الموضوع"، مضيفة، "إذا تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إخراج بوتين من أوكرانيا، فسأمنحه جائزة نوبل"!

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واشنطن تحذر دولا عربية من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا

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