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اليمن.. استعدادات لاحياء ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي

اليمن.. استعدادات لاحياء ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات , الساحات الخاصة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في أمانة العاصمة والمحافظات، التي ستقام اليوم الجمعة.

العالم-اليمن

وحسب اللجنة ستقام فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد عصر الجمعة في محافظة صنعاء ومديرية بني حشيش وسنحان و مناخة وجحانة وايضا تخصيص ثلاث ساحات في محافظة ذمار تشمل مديرية ضوران ساحة مدرسة أسماء، مديرية جهران ساحة جامع المؤيد، مديرية عنس ساحة مدرسة الحمزة بعمد.

وتم تحديد ست ساحات في محافظة صعدة هي ساحة عسير ال شافعة في عزلة نشور بمديرية الصفراء، وساحة مدرسة عبد الله بن رواحه في عزلة المقاش، وساحة مدرسة عمر المختار في مديرية مجز الحاربة.

وستقام الفعاليات أيضاً في ساحة الشهيد القائد بمديرية ساقين، وساحة مدرسة أروى في مديرية حيدان وساحة مبنى المواصلات في مديرية رازح.

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