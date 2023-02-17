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ممثلية ايران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم وجود زعيم القاعدة في إيران

ممثلية ايران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم وجود زعيم القاعدة في إيران
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

رفض مكتب ممثلية الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة الدائمة بنيويورك، مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأميركية حول وجود زعيم تنظيم القاعدة في إيران وأعلن أن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة يعيق الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب.

العالم - ايران

وعقب التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نيد برايس" ، الذي ادعى وجود زعيم تنظيم القاعدة "سيف العدل" في إيران ، نشر مكتب ممثلية الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة بنيويورك ، سلسلة تغريدات ، رفض فيها هذا الادعاء الكاذب ، وأعلن: ان الشبكة العالمية للقاعدة تفككت بعد مقتل أسامة بن لادن ولم يعد هذا التنظيم موجوداً ، لكن أيديولوجيته المتطرفة لا تزال موجودة وقائمة.

وورد في هذه التغريدة: داعش حل محل القاعدة وخلق شكلًا جديدًا من الإرهاب.

كما قالت الممثلية الايرانية في تغريدة أخرى: جدير بالذكر أن عنوان من يسمى بزعيم القاعدة المعين حديثًا غير صحيح. يمكن أن تؤدي هذه المعلومات الخاطئة إلى إعاقة جهود مكافحة الإرهاب.

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