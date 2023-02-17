السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية

العالم - العراق

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم (أمس) الخميس، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيه، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمرّ بها المنطقة".



وجدّد السوداني، خلال اللقاء "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق".



من جانبه، أكد أشتيه "أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وثمّن مواقف العراق الداعمة للأمن والاستقرار المستدام في المنطقة".