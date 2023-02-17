تايوان تعثر على بقايا منطاد للأرصاد يُشتبه في أنه صيني

العالم - أسيا والباسفيك

وقال الجيش التايواني إن «أجساماً مجهولة الهوية» شوهدت تتساقط الخميس فوق جزر ماتسو في بحر الصين الشرقي، على مسافة نحو 280 كيلومتراً من تايبيه.



وعثر على بقايا منطاد قطره متر واحد، وجهاز يحمل نقشاً بأحرف صينية من الأبجدية المبسطة الشائعة الاستخدام في الصين، حيث كتب «تايوان راديو رقم 1، فاكتوري كو، إل تي دي»، و«أداة للأرصاد الجوية»، وفق بيان الجيش.



وقال الجيش إن «تحليلنا الأولي يشير إلى أنّ البقايا تعود إلى جهاز لرصد الطقس»، مضيفاً أنها خُزّنت بهدف التحليل. وأضاف أن «جميع الوحدات مطالبة بتعزيز الدوريات في المعسكرات ومراقبة الوضع».



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر في مطلع فبراير (شباط) بتدمير منطاد صيني حلّق فوق الأراضي الأميركية، من ضمنها مواقع عسكرية حساسة.

وزعم مسؤولون أميركيون أنه منطاد للتجسس يشكل على الأرجح جزءاً من أسطول أجهزة مماثلة.

وردت الصين قائلة إن المنطاد مخصص لأبحاث مرتبطة بالطقس، واتهمت الصين الولايات المتحدة بنشر مناطيد أميركية تجسسية فوق أراضيها، وهو ما نفاه مسؤولون أميركيون.