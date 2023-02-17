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مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان خلال أيام

مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان خلال أيام
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الصين، مايكل تشيز، سيزور تايوان خلال أيام وسط التوترات بين واشنطن وبكين بشأن حادث المنطاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت المصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية "إنه من المقرر أن يتوجه مايكل تشيز نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الصين، إلى تايوان، بعد الانتهاء من رحلة عمل يقوم حاليا بها إلى منغوليا".

وأعربت الصين في وقت سابق، عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ "صين واحدة" الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.

واتهم البيت الأبيض الصين بإرسال "المناطيد التجسسية" إلى القارات الخمس وانتهاك سيادة الدول، وقررت الخارجية الأمريكية تأجيل زيارة بلينكن إلى الصين، الذي اعتبر وجود المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية "عملا غير مسؤول وانتهاكا واضحا لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي قد أمر بإسقاط المنطاد الصيني، وصرح بعد ذلك بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين على خلفية حادث إسقاط المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية.

وفي سياق الرد على إسقاط المنطاد، رفضت الصين التواصل مع الولايات المتحدة عبر قنوات وزارة الدفاع، فصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن وزير الدفاع الصيني رفض يوم 4 شباط/فبراير تلقي اتصال منه.

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