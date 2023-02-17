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روسيا: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع

روسيا: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، يعتبر اعترافا واضحا بتورط واشنطن في الصراع.

العالم - روسيا

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن إيغور جيرينكو: "التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في 16 فبراير حول دعم القوات المسلحة الأوكرانية في شن ضربات على شبه جزيرة القرم هي تأكيد واضح لموقف روسيا بشأن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الصراع. واعترف المسؤول بأن الإدارة تحث نظام كييف على مهاجمة بلادنا".

وأضاف المتحدث: "الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة...فقد تشرف الولايات المتحدة على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية...".

وأضاف المتحدث: "أنهم يختارون الهدف معا (بالتنسيق بين كييف وواشنطن)، وهذا ما يعترف به خبراء أمريكيون بشكل صريح".

ولفت المتحدث إلى أن، "تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، بمثابة التحريض على "مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك".

هذا وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، دعم الولايات المتحدة الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدبلوماسية: "هذه أهداف مشروعة، أوكرانيا تهاجمها ونحن ندعمها" في إشارة إلى المنشآت العسكرية الروسية في القرم.

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روسيا: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في الصراع