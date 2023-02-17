الصين تدعم استئناف مفاوضات رفع الحظر

العالم - ايران

التقى وزير خارجية حسين امير عبداللهيان على هامش زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للصين ، مع نظيره الصيني تشين جانغ.

وفي هذا اللقاء ، أعرب وزير الخارجية الايراني، عن ارتياحه للمحادثات والاتفاقيات المثمرة بين رئيسي البلدين، وأكد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في متابعة تنفيذ الاتفاقيات في إطار وثيقة التعاون الشامل التي تبلغ مدتها 25 عامًا.

كما ناقش وزيرا خارجية البلدين في هذا الاجتماع آخر مستجدات مفاوضات رفع الحظر والتطورات في غرب وشرق آسيا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الصيني تشين جانغ بالذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية، معتبر زيارة الرئيس الايراني إلى بكين والاتفاقيات الواسعة بين رئيسي البلدين على أنها تظهر عزم قادة البلدين على تعميق الشراكة الاستراتجية الشاملة بين إيران والصين بغض النظر عن التطورات الدولية.

كما أشار وزير الخارجية الصيني إلى الموقف الأخلاقي المتفوق لإيران في المفاوضات النووية لالتزامها بالتعهدات، وأعلن دعم الصين لاستئناف المفاوضات، وأكد على ضرورة عودة الطرف الناقض للاتفاق النووي إلى التزاماته برفع الحظر.

وثمن وزير الخارجية الصيني، النهج البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حل المشاكل الإقليمية، وقال: إن الصين تدعم الجهود في هذا الاتجاه. واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الوثيقة في هذا الاتجاه.

يذكر ان هذا أول لقاء بين وزيلر الخارجية الايراني حسين أمير عبدالليانه مع وزير خارجية الصين الجديد.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد تحدثا هاتفيا في وقت سابق من أجل التحضير للزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الى جمهورية الصين الشعبية.