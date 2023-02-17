شاهد بالصور.. حشود غفيرة تحيي ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (ع) في الكاظمية

العالم - العراق

وشهدت مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، تواجد أعداد غفيرة من الزوار الذين حضروا مرقد الامام الكاظم (عليه السلام) بذكرى استشهاده التي تصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب، حيث يقصد ملايين المسلمين سنويا مدينة الكاظمية، وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة.



وتتضمن مراسم الاحياء السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة.

ونقلت وكالة "المعلومة" العراقية عن تقرير لشبكة اي بي سي نيوز الامريكية صدر يوم أمس الخميس، ان الالاف الزوار توجهوا سيرا على الاقدام لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) على الرغم من الاجراءات الامريكية التي ادت الى انخفاض قيمة العملة العراقية وتسببت في ارتفاع الاسعار.

وذكر التقرير انه "وسط درجات الحرارة المنخفضة والامن المشدد يسير الالاف من الزوار حيث يرتدي المشاركون اللون الأسود، فيما نصبت الخيام على طول كيلومترات الطريق التي كان يسير عليها الزوار وتم توزيع الطعام والماء مجانا، وانتشر الآلاف من قوات الأمن العراقية في أنحاء المدينة لضمان سلامة الزوار ، فيما أغلقت بعض الطرق والجسور أمام المركبات للسماح بمرور المشاة فقط".

واوضح التقرير ان "هذا يأتي على الرغم من كل المشاكل التي تواجهها البلاد مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الاجراءات الامريكية "، مبينا أن " الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة للقضاء بذريعة غسيل الاموال في العراق ادت إلى تقييد وصول البلاد إلى العملة الصعبة بشدة ، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وتضخم الأسعار".

يشار الى أن "زيارة هذا العام تأتي قبيل الذكرى العشرين لغزو العراق واسقاط نظام صدام الدموي الذي كان يمنع مثل هذه المراسم".

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