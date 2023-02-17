ماذا يعني أن يشير السيد نصر الله الى العصا الغليظة؟

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وتحت هاشتاغ #ستخسرون تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين الى ان اميركا واسرائيل واعداء لبنان سيخسرون كل شيء.

وأعاد حساب الثانية نشر تصريحات السيد نصر الله التي أشار فيها الى أنه "من يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لم يخطر في بال أو وهم وإن غداً لناظره قريب، وعلى الأميركيين أن يعلموا أننا لن نجلس ونتفرج على الفوضى، وسنمدّ يدنا إلى من يؤلمكم حتى لو أدى ذلك إلى خيار الحرب"، مضيفا باختصار "#ستخسرون" قال الوعد الصادق قائد المقاومة.

حساب Ruba اشارت الى أنه بفضل تضحيات المجاهدين بات محور المقاومة يستطيع ردع اميركا التي لا تفهم الا لغة القوة.

حسن ابراهيم سلامه كذلك أشار الى أن أعداء لبنان والمقاومة سخسرون .

سماهر الخطيب غردت قائلة انه من أوقف العدو على " #إجر_ونص" مترقباً الرد إلى سفن #الوعد_الصادق التي كسرت الحصار إلى #تأدبوا مائة ألف مقاتل وصولاً إلى #ستخسرون مروراً ب #كاريش وما بعد بعد كاريش، جميعها معادلات ردع استراتيجية رسمت ووضعت بحروف وفعل #المقاومة فيها قواعد إشتباك باتت واضحة المعالم ورسمت خطوط حمراء صعبة التجاوز.

كذلك اشار حساب أبو هادي الى أن كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها مؤكدا ان اعداء المقاومة ولبنان سيخسرون.

حساب مصادر موثوقة اشار الى ان #أمريكا شنت حرباً إقتصادية كبرى على بيئة #المقاومة كي تنهار، مؤكدا ان حساباتهم خاطئة، واضاف انه في حال دفع #لبنان إلى الفوضى فستعم الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الذي سيتفكك اولا،فالمقاومة الباسلة المقتدرة التي هزمت #الاحتلال وعملائه في كل مواجهة ستقطع اليد التي تعبث بأمن شعبها

حسين منصور غرد قائلا: لمن لا يفهم، لم يرفع السيد نصرالله أمس سبابته، بل أشار إلى العصا الغليظة التي ربما آن الأوان لاستخدامها في وجه أميركا وكل العاملين معها!