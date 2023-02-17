الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نقلا عن برنامج تلفزيوني..

حزب الله: ما أوردته صحيفة النهار اختلاق محض وتزييف للوقائع 

حزب الله: ما أوردته صحيفة النهار اختلاق محض وتزييف للوقائع 
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

تعليقا على ما أوردته صحيفة النهار في أسرارها قبل أيام نقلا عن برنامج تلفزيوني يعرض على قناة الجديد، أدلى الوزير السابق محمد فنيش بتصريح اعتبر فيه أن ما بثته قناة الجديد عبر احد برامجها ونقلته جريدة ‏النهار في اسرارها هو اختلاق محض وتزييف للوقائع والأحداث ‏وتحريف ‏للمواقف.

العالم - لبنان

وتابع قائلا إنّ كلّ ما قيل أو نُشر حول مطلب لحزب الله طرح في مؤتمر "سان كلو" هو تحريف ‏لوقائع ‏المباحثات التي جرت في فرنسا بدعوة من ‏الحكومة ‏الفرنسية، حيث لم يؤت من قبلنا على أي ذكر لمطلب المثالثة ‏أو أي ‏مطلب آخر سوى مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المُتمثلة بعدم ‏ميثاقية ‏الحكومة حينذاك، وفُقدانها للشرعية المطلوبة وضرورة معالجة ‏هذا الخلل ‏وتلافي الخلاف مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس ‏للجمهورية، وذلك ‏بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما طرحناه قبلًا ‏على طاولة ‏الحوار الوطني ومن ثمّ في اللقاء التشاوري.

وأضاف، ولما لم ‏يُستجب ‏لمطلبنا وحلفائنا قدّمنا استقالتنا من الحكومة وحصل الانقسام ‏المعلوم.

فنيش اكد أن أي تحريف واختلاق لوقائع مُغايرة للحقيقة يندرج في ‏سياق ‏الافتراء والتشويه والتضليل المعلوم غايته وأبعاده، ويدحضه ما ‏نُقل ‏حينذاك من مواقف الاطراف المشاركة في المؤتمر وعكسته ‏وسائل ‏الإعلام.

روابط ذات صلة

قاسم: من يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدد الفراغ الرئاسي

حزب شولتس يتعرض لأسوأ هزيمة له في انتخابات ولاية برلين

بين الضرورات والمحظورات.. ما يسمى 'المعارضة' في لبنان  تكرّس 'انقساماتها'!

شاهد.. مؤامرة مشؤومة تحاك ضد لبنان!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقلا عن برنامج تلفزيوني.. حزب الله: ما أوردته صحيفة النهار اختلاق محض وتزييف للوقائع 

أي مسار رسمه السيد نصر الله لواقع المقاومة في لبنان؟

اللواء سلامي: حرس الثورة الاسلامية يقوم بمساعدة ضحايا زلزال خوي بكل امكانياته

رئيسي يعزي نظيره الطاجيكي بضحايا الانهيارات الجليدية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-02-2023

الصين: ندعم إيران لمواجهة الحظر المفروض عليها