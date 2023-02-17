حزب الله: ما أوردته صحيفة النهار اختلاق محض وتزييف للوقائع 

العالم - لبنان

وتابع قائلا إنّ كلّ ما قيل أو نُشر حول مطلب لحزب الله طرح في مؤتمر "سان كلو" هو تحريف ‏لوقائع ‏المباحثات التي جرت في فرنسا بدعوة من ‏الحكومة ‏الفرنسية، حيث لم يؤت من قبلنا على أي ذكر لمطلب المثالثة ‏أو أي ‏مطلب آخر سوى مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المُتمثلة بعدم ‏ميثاقية ‏الحكومة حينذاك، وفُقدانها للشرعية المطلوبة وضرورة معالجة ‏هذا الخلل ‏وتلافي الخلاف مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس ‏للجمهورية، وذلك ‏بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما طرحناه قبلًا ‏على طاولة ‏الحوار الوطني ومن ثمّ في اللقاء التشاوري.

وأضاف، ولما لم ‏يُستجب ‏لمطلبنا وحلفائنا قدّمنا استقالتنا من الحكومة وحصل الانقسام ‏المعلوم.

فنيش اكد أن أي تحريف واختلاق لوقائع مُغايرة للحقيقة يندرج في ‏سياق ‏الافتراء والتشويه والتضليل المعلوم غايته وأبعاده، ويدحضه ما ‏نُقل ‏حينذاك من مواقف الاطراف المشاركة في المؤتمر وعكسته ‏وسائل ‏الإعلام.