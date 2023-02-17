اعتصامات الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.. هل تغيّر روسيا خططها بأوكرانيا؟

العالم - بانوراما

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار.

وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطواتها الاحتجاجية ضد إجراءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: شن القوات الروسية هجوما عنيفا على مناطق شرقي وشمال شرقي اوكرانيا وتحديدا، لاسيما في مدينتي باخموت وخاركيف.

هذا واعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين قادة جدد في اربع مناطق عسكرية اساسية في البلاد، فيما ربط المراقبون بين هذه التغييرات وبين هجوم واسع مضاد تتحضر موسكو لشنه لاسيما في المناطق الشرقية لاوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.