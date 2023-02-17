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اعتصامات الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.. هل تغيّر روسيا خططها بأوكرانيا؟

اعتصامات الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.. هل تغيّر روسيا خططها بأوكرانيا؟
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، مواصلة الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الرابع، خطواتهم الاحتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون، وسط أجواء متوترة للغاية.

العالم - بانوراما

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار.

وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطواتها الاحتجاجية ضد إجراءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: شن القوات الروسية هجوما عنيفا على مناطق شرقي وشمال شرقي اوكرانيا وتحديدا، لاسيما في مدينتي باخموت وخاركيف.

هذا واعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين قادة جدد في اربع مناطق عسكرية اساسية في البلاد، فيما ربط المراقبون بين هذه التغييرات وبين هجوم واسع مضاد تتحضر موسكو لشنه لاسيما في المناطق الشرقية لاوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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