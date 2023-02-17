لبنان وشبح الفوضى الشاملة

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار منصور الى أن الغاية من ذلك تطويق لبنان بعمل عسكري ليس هناك من وارد في القيام بعمل عسكري ضد لبنان وانما الأقوى من السلاح العسكري وهو السلاح الاقتصادي من خلال قانون قيصر الذي يطبق على سوريا وهو في الحقيقة يطبق على لبنان ايضا وعلى كل دولة تتعامل مع سوريا في هذا المجال.

وأوضح منصور ان القرار الغربي هو اخذ لبنان الى المكان الذي يريدونه على اعتبار أن لبنان كان ليس نواة ولم يزل حتى اللحظة عصيا على القرارات الدولية أو على المشاريع الدولية التي تتعلق بالمنطقة وشؤونها لذلك عندما يئسوا من تطويع لبنان وتحجيم دور المقاومة في لبنان كان عليهم ان يلجؤا الى العقوبات علها شرسة على لبنان تدفع بالمسؤولين اللبنانيين الى تماشي مع السياسات الخارجية الغربية.

والقى البرنامج الضوء على المخاض الحافل بالضغوط وشبح الفوضى يلوح في الأفق، انهيار دراماتيكي للعملة الوطنية دفع بالشارع نحو الغليان وتوقعات بالتدحرج السريع نحو الارتطام الكبير.

سنوات ثلاث من احكام الحصار على لبنان استهداف تكتيكي لكل القطاعات الاقتصادية والمالية والمؤسساتية واليوم يبدو أن القرار الخارجي برمي الطلقة الأخيرة نحو الفوضى الشاملة فما تبعات هذا التطور الخطير؟.

في المقلب الآخر رفع سقف المواجهة والتهديد من قبل سيد المقاومة ستخسرون كل شيء والا المنطقة برمتها ستتحول الى كرة نار، فكيف يبدو المشهد اللبناني في ظل التطورات الأخيرة وهل ينبيء التصعيد بفتح كوة في الجدار الرئاسي المغلق.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، في احتفال ذكرى القادة الشهداء امس الخميس قائلا:" إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمتها ربيبتكم إسرائيل".

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