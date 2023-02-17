تركيا ترفض السماح لقوة أمنية 'إسرائيلية' بحماية وفدها الإغاثي بعد الزلزال

العالم - تركيا

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن "السلطات التركية رفضت مرافقة وحدة من نخبة القوات الجوية الإسرائيلية المعروفة باسم "شيلداغ" للوفد الإغاثي لبلادهم، بعدما جردتهم من أسلحتهم ووسائلهم الخاصة بهم".

وأوضحت الصحيفة أن تلك الوحدة أجبرت على تسليم أسلحتها إلى السلطات التركية فور وصولها الأراضي التركية، وأشار لهم الأتراك بأن حمل السلاح وسط الفرق الإغاثية غير مقبول في بلادهم، وأنه عليهم التصرف والتعامل مع الأمر كغيرهم من الوفود الأخرى التي عملت في تركيا.

وحاول ممثلو سفارة الإحتلال في أنقرة التدخل في الأمر، وعدم تسليم الأسلحة إلى أنهم حصلوا على الإجابة نفسها بأنه لا يمكن السماح لهم بالتواجد بالأسلحة وسط الوفود الدولية الأخرى.