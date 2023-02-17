نهاية مأساوية لعائلة سورية مكونة من 7 أفراد

العالم - سوريا

وانتقلت العائلة السورية المكونة من 7 أفراد إلى منطقة قونية الوسطى بمدينة نورداجي في جنوب شرق تركيا، والتي تضررت بشدة جراء زلزال 6 فبراير.

وانتقلت الأسرة للعيش مع أقاربها في قونية بعد الزلزال، في مسار سلكه ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الكارثة.

وأوضح أحد الشهود العيان بأن السكان شاهدوا الحريق لكنهم لم يتدخلوا، وقد تم إنقاذ فتاة من النافذة.

ولقي الأطفال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما حتفهم. ولم يتضح ما إذا كانت الفتاة التي تم إنقاذها تنتمي إلى نفس العائلة.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، 41 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وسوريا، ليصبح أكثر الكوارث الطبيعية فتكا بالمنطقة منذ قرون.