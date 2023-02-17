80 ألفا أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

العالم - فلسطين

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس المحتلة أن نحو 80 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، تمكنوا من الوصول إلى المسجد من القدس والضفة الغربية، والأراضي المحتلة منذ العام 1948.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، ونشرت عددًا كبيرًا من الحواجز الأمنية على الطرقات حيث أوقفت القادمين إلى العابرين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

فلسطين المحتلة - المسجد الأقصى - القدس المحتلة