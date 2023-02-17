وقفات في الحديدة بذكرى سنوية الشهيد القائد 'حسين بدر الدين الحوثي'

العالم- اليمن

وأكد المشاركون في الوقفات التي شارك فيها وكيل أول المحافظة أحمد البشري ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر ومسؤول القوافل بالمحافظة جبران الرازحي، أن فرار المارينز الأمريكي من صنعاء فضيحة سجلّها التأريخ، كذكرى إنتهاء الوصاية الأجنبية على القرار السيادي اليمني.



وأوضحوا أن مشروع الشهيد القائد، يُتوج اليوم باصطفاف والتفاف الشعب اليمني إلى جانب القيادة الحكيمة المتمثلة بقائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي .



وفي الوقفات، أُلقيت كلمات أشارت إلى أن الشهيد القائد برز صوته الصادح بالقرآن ومشروع الحق ومناهضة الطغيان في زمن الذل والصمت والاستكبار العالمي الذي يسعى لتشتيت الأمة الاسلامية والهيمنة الأمريكية وأدواتها على القرار اليمني.



وتطرقت إلى عظمة ما جسده الشهيد القائد من مواقف مشرفة وما سجله التأريخ من صفحات ناصعة بعظمة المشروع القرآني الذي قدّم للأمة قراءات نهضوية علمية حضارية لتحقيق عزتها ورفعتها وفق القرآن الكريم والشواهد البينة التي وردت فيه.



واعتبرت الكلمات، المشروع القرآني الذي عمل الشهيد القائد على ترسيخه بالمحاضرات والحلقات التي بدأ بها على نطاق محدود ليتسع مداها فيما بعد، بمثابة الرصاصة الأولى لمواجهة مشاريع الوصاية على الشعب اليمني.



وأكدت أن الشعب اليمني وهو يُحيي ذكرى سنوية الشهيد القائد، يجسد الهوية الجامعة للمشروع القرآني وتجديد العهد والولاء بالمضي على نهج الشهيد القائد في مواجهة هيمنة الغرب على الأمة الإسلامية.



ولفتت الكلمات إلى ما يحمله المشروع القرآني من قيم ودلالات حمّلت تحذيرات مبكرة من مؤامرات قوى الاستكبار العالمي أمريكا والدول الغربية لترويج حضاراتها بالرقي والتطور والحرية، في حين تناقض شواهد الواقع سياستها الإجرامية بحق الشعوب المستضعفة.



واستعرضت كلمات الوقفات، الحلول والمعالجات التي قدّمها الشهيد القائد لمواجهة مخاطر التربص بالأمة من خلال تعزيز الهوية الإيمانية والعودة الصادقة للقرآن للخروج من العبودية والتحرر من الوصاية والخنوع والارتهان للهيمنة الأمريكية الصهيونية.



وجدد بيان صادر عن الوقفات، العهد والولاء لشهيد القرآن السيد حسين الحوثي والمضي على مبادئ مشروعه في الجهاد ضد طغاة الأرض، وتعزيز نموذج الالتفاف إلى جانب قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والسير على درب الحرية في الانتصار للدين والوطن.



ودعا البيان العلماء والخطباء وطلاب العلم والأكاديميين والمثقفين إلى العودة لمحاضرات الشهيد القائد والاستفادة منها.



واعتبر بيان الوقفات، إحياء ذكرى سنوية الشهيد القائد بالتزامن مع مناسبة ذكرى الإسراء، تأكيداً على أن القضية الأساسية والمركزية للشعب اليمني هي القضية الفلسطينية وتجديد الموقف الداعم لكافة قضايا المسلمين في العالم ومحور المقاومة.