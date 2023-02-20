خبر سيِّئ لكل من يسكن قرب الطرقات الرئيسة

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وقالت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "الحساسية والمناعة السريرية" الأمريكية، إن "الأشخاص الذين يعيشون بمنازل بعيدة عن الطرقات الرئيسة، تكون احتمالية إصابتهم بالإكزيما أقل مقارنة بأولئك الذين يقيمون في منازل قريبة من الشوارع الرئيسة".

و"الإكزيما" مرض جلدي ناتج عن التهاب وحساسية الجلد المرتفعة التي تكون في أغلب الأحيان لأسباب وراثية، وتسبب "الإكزيما" بشكل عام تهيج الجلد وحكة واحمرارًا وجفافًا لدرجة ظهور تشققات، وتظهر بشكل خاص على الوجه والأطراف، لكن من الممكن أن تظهر أيضًا في مناطق أخرى من الجسم.

وأجريت الدراسة الطبية على 14 ألف شخص مقيمين بمنطقة "دنفر" بولاية "كولورادو" الأمريكية، على مدار 13 عامًا، إذ قام الباحثون بحساب المسافة من منازل هؤلاء إلى الطرق القريبة، مع حجم مرور يزيد على 10000 مركبة في اليوم، وفقًا لوكالة "يو بي آي" للأنباء.

ونقلت المجلة عن القائمين على الدراسة، أن "خطر الإصابة بالأمراض الجلدية، لدى الأطفال الذين عاشوا على مسافة 1000 متر أو أكثر من طريق رئيس أقل بنسبة 27%، مقارنة بالأطفال الذين أقاموا على بعد 500 متر من الطرق الرئيسة".

وتعليقًا على الدراسة، أصدرت الأكاديمية الأمريكية "للحساسية والربو والمناعة"، بيانًا قالت فيه: "رغم وجود رابط بين الإكزيما والسكن قرب الطرق الرئيسة، فمن الضروري إجراء مزيد من البحوث لمعرفة الآليات الفيزيولوجية المرضية المشاركة في هذه الصلة".