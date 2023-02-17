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الخارجية الروسية تستدعي السفير الإيطالي

الخارجية الروسية تستدعي السفير الإيطالي
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير إيطاليا في موسكو، جورجيو ستاراس على خلفية التضييق على الفنانين الروس والنشاطات الثقافية الروسية.

العالم - روسيا

وجاء في بيان الوزارة، اعتراضا على إلغاء روما لعروض لفنانين روس مقررة في إيطاليا.: "قرارات روما هذه تشير إلى ميل للتمييز ضد الفنانين الروس وتضييق التبادلات الثقافية والإنسانية، وهو ما يتعارض مع تصريحات ممثلي القيادة الإيطالية حول أهمية الحفاظ على مساحة واحدة للثقافة الأوروبية والعالمية".

وتابع بيان الوزارة، "روسيا تظل منفتحة على الحوار في مجال الثقافة ولا تنوي فرض قيود على الشخصيات الثقافية من إيطاليا بالطبع إذا التزم الجانب الإيطالي بشروط المساواة والمعاملة بالمثل في تنفيذ العلاقات في هذا المجال".

كما اطلعت الوزارة السفير، "على الموقف الروسي تجاه الإمدادات الجارية لنظام كييف من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الهجومية، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، وبشكل عام، الخط الغربي لتصعيد الصراع".

وتم إلغاء عروض فنان الشعب الروسي وعازف البيانو الشهير دينيس ماتسويف والتي كان يخطط لتقديمها في مايو المقبل في مدينتي برغامو وبريشي الإيطاليتين.

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