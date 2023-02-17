على خلفية الزلزال تحذيرات في تركيا من فيضان نهر دجلة

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وسيتم نصب 4200 خيمة، يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 15000 شخص. في غضون ذلك، تعارض منظمات المجتمع المدني في المنطقة المبادرة بسبب مخاطر حدوث فيضانات هائلة في نهر دجلة.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس التنسيقي لاتحاد الغرف التركية للمهندسين والمعماريين "تمّوف" لمحافظة ديار بكر بيانًا صحفيًا، أكد فيه أن إنشاء مخيم على ضفاف نهر دجلة هو مبادرة محفوفة بالمخاطر.

وأشار أوزغور هكتان بوزان، عضو مجلس إدارة غرفة المهندسين الجيولوجيين "تموف"، إلى أن وضع الأشخاص المتضررين من أقوى زلزال في هذه المنطقة يعني تعريض حياتهم للخطر مرة أخرى. هذه المنطقة معرضة للفيضانات والتدفقات الطينية.