مساء اليوم الجمعة.. حملة تغريدات للتعريف بالمشروع القرآني وقائده

العالم- اليمن

وأوضح منظمو الحملة، أن "حملة التغريدات تأتي للتعريف بالمشروع القرآني وقائده، ودوره في تقوية الوعي واتخاذ المواقف والتحرك في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي "أمريكا وإسرائيل".

وأشاروا إلى أنه" في ظل ما كانت تعيشه الأمة من ضعف الموقف وهوان الحال حكومات بين متخاذل ومتآمر وشعوبها في موات عميم، أعلن السيد حسين من القرآن منهج"، داعين إلى "تقوية الوعي وأقوى المواقف، تصحيحًا وتصويبًا ينطلق بالأمة من الجمود إلى الثورة في الوعي والوعي بجوهر وغايات الوجود الحضاري".

وأكدوا "السير على نهج الشهيد القائد الذي كان يقول "يجب أن نكون حيث أراد الله أن نكون خير أمة أخرجت للناس"، مبينين أن "الشهيد القائد، استشعر المسؤولية واستنهض وكان أول من جاهد واستشهد".

ودعا منظمو الحملة، إلى "المشاركة الواسعة في الحملة على الهاشتاقات المذكورة".

هاشتاقات الحملة:

#شهيد_القرآن

#السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي

بنك التغريدات:

http://bit.ly/shaheedquran44