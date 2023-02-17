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بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي..

مساء اليوم الجمعة.. حملة تغريدات للتعريف بالمشروع القرآني وقائده

مساء اليوم الجمعة.. حملة تغريدات للتعريف بالمشروع القرآني وقائده
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتعريف بقائد المشروع القرآني الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي.

العالم- اليمن

وأوضح منظمو الحملة، أن "حملة التغريدات تأتي للتعريف بالمشروع القرآني وقائده، ودوره في تقوية الوعي واتخاذ المواقف والتحرك في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي "أمريكا وإسرائيل".

وأشاروا إلى أنه" في ظل ما كانت تعيشه الأمة من ضعف الموقف وهوان الحال حكومات بين متخاذل ومتآمر وشعوبها في موات عميم، أعلن السيد حسين من القرآن منهج"، داعين إلى "تقوية الوعي وأقوى المواقف، تصحيحًا وتصويبًا ينطلق بالأمة من الجمود إلى الثورة في الوعي والوعي بجوهر وغايات الوجود الحضاري".

وأكدوا "السير على نهج الشهيد القائد الذي كان يقول "يجب أن نكون حيث أراد الله أن نكون خير أمة أخرجت للناس"، مبينين أن "الشهيد القائد، استشعر المسؤولية واستنهض وكان أول من جاهد واستشهد".

ودعا منظمو الحملة، إلى "المشاركة الواسعة في الحملة على الهاشتاقات المذكورة".

هاشتاقات الحملة:

#شهيد_القرآن

#السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي

بنك التغريدات:

http://bit.ly/shaheedquran44

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