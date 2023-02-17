وقفات إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي في ريمة باليمن

العالم- اليمن

وخلال الوقفات عبر المشاركون عن إجلالهم للتضحية التي قدمها الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه في مواجهة الطغاة والمستكبرين، مؤكدين على ضرورة التمسك بهذا المنهج القرآني الذي يعتبر منهج الهدى والنور لهذه الأمة.

وأشار بيان الوقفات أن الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه كان له البصمة الأولى في مقارعة الفكر الوهابي العميل حتى ارتقى شهيداً في سبيل الله تعالى باذلا روحه الطاهرة ثمناً لخلاص هذه الأمة من التبعية والارتهان.

ولفت البيان إلى أن أمريكا وحلفائها في المنطقة هم من أطلقوا الرصاصة الأولى على هذا المشروع القرآني إلا أن الله تعالى تكفل بحفظه ونشره في المجتمع حتى أصبح درعاً حصينا يتحصن به المجاهدين في مواجهة قوى الطاغوت والارتهان.

ودعا بيان الوقفات كل القوى المناهضة للسياسة الأمريكية إلى التمسك بالمنهج القرآني لكسر هيمنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وفضح مخططاتهم ومؤامراتهم التي يحيكونها للوقوع بهذه الأمة وضربها في دينها ومقدساتها.