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كنعاني يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي الباكستانية

كنعاني يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي الباكستانية
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الهجوم الارهابي الذي استهدف مقرا للشرطة مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الجمعة.

العالم- ايران

وعبر كنعاني عن المواساة مع الحكومة والشعب الباكستاني وأسر الضحايا، داعيا للشفاء العاجل لجرحى هذا الهجوم الارهابي.

وقد حاول مسلحون، مساء اليوم، اقتحام مبنى داخل مجمع كبير للشرطة في كراتشي، كبرى مدن باكستان وعاصمتها الاقتصادية والمالية، وفق ما أفاد مصدر رسمي وشهود.

وأفاد طبيب بشرطة كراتشي بأن الهجوم «أسفر عن سقوط ما لا يقل عن قتيلين وثلاثة مصابين».

وقال وزير الإعلام في ولاية السند شارجيل أنام ميمون لقناة تلفزيون محلية إن «عدد المهاجمين ليس معروفاً بدقة حتى الآن».

وتوجهت سيارات إسعاف وأخرى للشرطة إلى مكان الهجوم، وهو مجمع يتألف من مبانٍ رسمية عدة تابعة للشرطة إضافة إلى وحدات سكنية لعناصر الشرطة وعائلاتهم، متحدثاً عن إطلاق نار كثيف.

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