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وقفة تضامنية للمصلين والمرابطين في الأقصى مع عرين الأسد وشهداء نابلس

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

من رحاب المسجد الاقصى المبارك صدحت اصوات المرابطين والمصلين نصرة للعرين ولشهداء نابلس ولكل شهداء فلسطينين وبأن مقاومة الاحتلال هي السبيل الوحيد للخلاص منه وتحرير فلسطين والرد على جرائم الاحتلال قادم لا محالة. 

العالم - خاص بالعالم

سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي شدت من حصارها على المدينة المقدسة ونشرت المئات من قواتها بالبلدة القديمة وعند أبواب المسجد الاقصى المبارك لتقيد دخول المصلين الية تزامنا مع رفع حالة التأهب بداخل الفلسطيني والقدس، وذلك مع تزايد المخاوف لديها من وقوع عمليات فلسطينية فردية والتي تعجز منظومة أمنها من السيطرة عليها وهذا ما يثير حالة من القلق والخوف لدى المستوطنين.

وتشهد القدس المحتلة حالة من النفير العام والمواجهات ردا على كل أجراءات وجرائم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. وقفة تضامنية للمصلين والمرابطين في الأقصى مع عرين الأسد وشهداء نابلس