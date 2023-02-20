تفاصيل ما جرى بعد الزلزال الذي ضرب انطاكيا التركية وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن

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وقال مراسلنا: ان زجاج مطار حلب قد تحطم بفعل الهزة الأرضية الشديدة وانهارت عدة مباني وان أصوات سيارات الإسعاف تسمع في بعض أحياء شرق مدينة حلب، كما ان سكان مدينة جبلة قد هرعوا إلى الشوارع.

وأكد مراسلنا ان قائد فوج أطفاء حلب قال انه تم الابلاغ عن وقوع أضرار جراء الهزة حتى الآن، منوها الى أن الهزة الارضية شعر بها سكان دمشق وحمص وحماة واللاذقية وحلب كما شعر بها أهالي محافظة دير الزور كما شعر بها سكان محافظة درعا جنوب سوريا بالهزة الأرضية، كما شعر بهذه الهزة الأرضية القوية سكان عدد من المحافظات السورية.

واضاف مراسلنا، ان هناك انباء عن انهيار عدد من المباني في حارم بريف إدلب في سوريا نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب هاتاي التركية.

وبين مراسلنا أن كل المدن السورية تأثرت في الهزة التي وقعت قبل قليل، وهي من الهزات الارتدادية للزلزال الكبير الذي حدث في 6 شباط، شدة الهزة بحسب ما سجلته المحطات 6 درجات على مقياس ريختر، منوها الى انه قد يكون هناك خطرا لأن الأبنية متضررة جراء الزلزال الأخير.

وأوضح مراسلنا نقلا عن المركز الوطني لرصد الزلزال بوقوع الهزة الأرضية بقدر 6.3 في لواء اسكندرون عند الساعة 20.04

وكانت قد افادت مصادر اخبارية مطلعة في منطقة أنطاكيا بجنوب تركيا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات، شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ووقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية. كما أفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

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