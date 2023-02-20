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مؤتمر فني في طهران تحت عنوان"التزام الفن في نصرة القدس الشريف"

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع الذكرى الـ44 لتسليم مبنى سفارة كيان الاحتلال الاسرائيلي في طهران للشعب الفلسطيني، عقد في العاصمة الايرانية طهران وبرعاية ايرانية عراقية بحرينية 'المؤتمر الدولي للفن الملتزم لدعم القدس الشريف.

العالم - خاص بالعالم

في زحمة الأحداث والأخبار حول العالم يبقى نبض القدس حيا في طهران، مؤتمر فني تحت عنوان التزام الفن في نصرة القدس الشريف أقيم بالعاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع ذكرى تسليم مبنى سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في طهران إلى الفلسطينيين بعد انتصار الثورة الاسلامية مباشرة.

المؤتمر جاء برعاية إيرانية عراقية وبحرينية وشارك فيه عدد من حاملي لواء القدس حول العالم .. حيث قدم المشاركون أعمالهم الفنية التي ابدعوها لنصرة فلسطين والفلسطينيين وقضية الأمة الأولى، القدس.

المشاركون أكدوا على أهمية العمل الفني والثقافي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق المظلومين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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