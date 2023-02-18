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العراق يواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

من هنا من ارض العراق تنطلق المساعدات الى سورية لسندها بعد عاصفة الزلزال المدمر.

العالم - خاص بالعالم

واستجابة لنداء المرجعية الدينية انطلقت من محافظة النجف الاشرف الحملة الكبرى لأغاثة الشعب السوري، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي وشملت مساعدات غذائية وطبية وانسانية بالاضافة الى متطوعين للمساعدة في عمليات الاغاثة.

ونجح العراق بان يكون في مقدمة الدول التي ارسلت المساعدات الاغاثية الى سورية بعد الزلزال، ومنذ اليوم الاول للكارثة انشأ العراق جسرا بريا وجويا لارسال المساعدات.

المساعدات الانسانية التي نقلها الحشد الشعبي الى الشعب السوري بدأت تتوزع بشكل مباشر على الاهالي المتضررين ووصلت ايضا الى بلدتي نبل والزهراء ريف حلب شمالي سورية.

واكد مسؤولون في حملة الاغاثة العراقية على مساعدة الشعب السوري ومساندته خلال هذه الفاجعة التي اصابت البلاد.

العراق ارسل اكثر من خمسين طائرة مساعدات الى سورية، حملت نحو مئة وثلاثين .5 طنا من المساعدات، ورافق هذه الرحلات 234 شخصا من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية والتي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة، ويضاف إليهم عشرات الضباط والمنتسبين من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني بهدف مساعدة الفرق السورية بعمليات البحث والانقاذ ورفع الانقاض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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