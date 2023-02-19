السيد الحوثي يحذّر دول العدوان من المماطلة في المفاوضات

العالم – المشهد اليمني

وشدد السيد الحوثي على ضرورة إنهاء العدوان وسحب القوات المحتلة في أي تفاهم أو اتفاق. ولفت إلى أنه عندما يعطي اليمنيون وقتا للمفاوضات والحوارات فهذا لا يعني أنهم سيستمرون إلى ما لا نهاية محذرا بالقول، إنه يمكن أن ينفد الوقت وأن نعود لخيارات ضاغطة للحصول على حق شعبنا في ثروته.

الى ذلك قالت مصادر يمنية إن الحياة عادت مجددا الى ميناء الحديدة شمال البلاد بعد حصار خانق من قبل التحالف السعودي الاماراتي لأكثر من ثمانية أعوام.

مصادر محلية ووسائل إعلام قالت إن الميناء استقبل عددا من السفن التجارية التي تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية في مؤشر إلى وجود خطوت قد تكون مقدمة لإنهاء العدوان ورفع الحصار بشكل كامل عن البلاد. كما ترددت انباء حول وجود اتفاقيات بين صنعاء والرياض حول مراحل وقف الاعمال الحربية وتخفيف تدريجي للحصار.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول قراءة تصريحات السيد عبدالملك الحوثي حول موضوع المفاوضات التي تجري في مسقط؟ وهل حمل الخطاب رسائل لدول العدوان؟ وهل تعتقدون ان هناك تقدم في المفاوضات الحاصلة في مسقط؟ وما أهم النقاط والرسائل الذي حملها خطاب السيد؟ وماذا يعني ان الشعب اليمني لن يستمر في مفاوضات ومباحثات طويلة؟وهل فعلا هناك مماطلة من دول العدوان بشان الملفات الانسانية؟وماذا عن ميناء الحديدة هل فعلا رفعت السعودية او التحالف يدها عن الميناء؟



كما يبحث البرنامج في وجود احصائيات او مؤشرات حول عودة السفن التجارية الى الحديد؟ وماذا يعني هذا بالنسبة للوضع الانساني والمعاناة التي تكبدها اليمن؟وكيف يمكن تفسير هذه الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية السعودي الى مسقط؟ وهل فعلا هناك تقدم في المحادثات التي تجري في مسقط والى اين وصلت؟ولماذا طالت هذه المحادثات وهل هي فخ من قبل دول تحالف العدوان؟ وماذا يعني عودة السفن التجارية الى ميناء الحديدة بالنسبة للوضع الاقتصادي اليمني؟

وناقش البرنامج في المطلوب اليوم من قبل التحالف في اطار رفع القيود بشكل كامل عن المؤانئ وكذلك مطار صنعاء؟ كيفية قراءة بيان حكومة مايسمى بالمجلس الرئاسي التي نفت ان يكون هناك اي تسهيل حول دخول السفن الى الحديدة وطالبت التجار بالاستيراد عبر ميناء عدن؟

ضيوف البرنامج:

- حميد عاصم عضو الفريق الوطني المفاوض من صنعاء



- سيف الوشلي الناشط السياسي اليمني من برلين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...