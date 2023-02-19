فولاد الايراني في مواجهة الفيصلي السعودي في الدور الـ16

العالم – VAR

ويتطلع فريق فولاد الايراني لمواصلة رحلة الحلم القارية عندما يتواجه مع الفيصلي السعودي يوم الاثنين على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن دور الستة عشر للبطولة.

فولاد تأهل الى هذا الدور بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة .كما تصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الخامسة على خلاف أوضاعه الحالية في الدوري الدرجة الأولى السعودي و هو في المركز الخامس.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول استئناف البطولة بعد عشرة أشهر و التغييرات التي جرت على الفرق المشاركة، هل يؤثر على مستوى الفرق على الأقل مقارنة مع دور المجموعات لهذا العام؟ وهذه المرة الثانية التي يتجاوز فيها فولاد دور المجموعات بعد نسخة عام ألفين و أربعة عشر، وتصدر مجموعته أمام شباب الأهلي الاماراتي و الغرافة القطري و آهال التركمنستاني،

هل بامكانه المواصلة نحة النهائي؟ ومستوى فولاذ في الدوري المحلي و نتائجه ليست بالجيدة و خسر آخر مباراتين له، ألا يؤثر ذلك عليها قاريا، أم لكل بطولة حساباتها؟ كما ان لاعبي ارتكاز في صوصف فلاد في بداية الموسم الحالي من دوري الأبطال خرجوا من الفريق أمثال بيريرا وباتوسي وكوليبالي،هل لغيابهم تأثير على مستوى الفريق؟



كما يبحث البرنامج فيما شاهدناه في معظم مباريات فولاد في الدوري المحلي الحارس النمساوي كريستوفر كينت، ولكن نكونام لديه حارس آخر هو شهاب غوردان والذي قاد الفريق الى الدور ثمن النهائي ،نسبة تصدياته تسعة ثمانين بالمئة ،ولم يحافظ أي حارس مرمى في دوري الأبطال في الفين و اثنين و عشرين على نظافة شباكه أكثر من المباريات الأربعة التي لعبها غوردان، برأيك هل سيكون دور كما كان في دور المجموعات؟



ويناقش البرنامج ما يتميز به مدربي الفرق الثمانية من منطقة غرب آسيا بمجموعة متنوعة من المدارس التكتيكية، مع وجود مدربين اثنين من الأرجنتين ومدرب من تشيلي وإسبانيا والبرتغال واليونان، ومدربان محليان من إيران وأوزبكستان على الدكة الفنية،كيف ترى قيادو نيكونام لفولاد في موسمه الثاني كمدرب و هو الوحدي الذي شارك في البطولة كلاعب و مدرب؟

ومنذ الهبوط إلى الدرجة الأولى في يونيو/ حزيران الماضي، لم يلعب الفيصلي في دوري أبطال آسيا بسبب توقف البطولة القارية بمنطقة غرب آسيا لنحو عشرة أشهر و هبط إلى دوري الدرجة الأولى و هو يحتل المركز الخامس حاليا و ربما لم يتأهل الى دوري الممتاز الموسم القادم؟ وبعد توقف المنافسات في غرب اسيا واصلت فرق شرق اسيا مبارياتها و تأهل أوراوا ريد دايموندز الياباني الى النهائي ،كيف تقارن مستوى فرق الغرب مع فرق الشرق؟



ويستضيف برنامج "VAR":

اللاعب الدولي السابق و المدرب الحالي 'سامان اقا زماني'

التفاصيل في الفيديو المرفق ...