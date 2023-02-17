بولندا: سنزود أوكرانيا بمقاتلات "ميغ"، وليس "إف 16"

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وقال مورافيتسكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، يوم الجمعة، ردا على سؤال حول مقاتلات "إف 16": "لدينا عدد قليل منها. ونحن موافقون على تقديم مقاتلات من نوع آخر متوفرة لدينا، سوية مع الآخرين بمثابة جزء من قرار الناتو".

وجدير بالذكر أن بولندا تمتلك نوعين فقط من الطائرات المقاتلة هما "إف 16" الأمريكية و"ميغ 29" السوفيتية.

وحسب المعلومات المتوفرة، تمتلك بولندا 48 مقاتلة من نوع "إف 16".

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد أعلنتا أنهما لا تعتزمان تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة. كما قالت بريطانيا إنها لم تتخذ قرارا بشأن التوريدات بعد، على الرغم من أن رئيس الوزراء ريشي سوناك لم يستبعد ذلك.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين قد دعوا الدول الغربية مرارا في الفترة الأخيرة إلى تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، إضافة إلى صواريخ بعيدة المدى. وذلك في أعقاب قرار الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا تزويدها بالدبابات.