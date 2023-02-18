النزاهة النيابية العراقية: هذا ما توصلنا إليه بشأن "سرقة القرن"

العالم - العراق



وقال الساعدي أمس الجمعة، ان "التحقيقات الحكومية مستمرة حول ملف سرقة ودائع الأمانات الضريبية لاستعادة الأموال المنهوبة كاملة ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة الكبرى".

وأضاف، أن "إجراءات البحث عن الجهات المتورطة بسرقة القرن متواصلة، لمحاسبتها وفق القانون العراقي".

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن استرداد دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف "بسرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.