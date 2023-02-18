السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 4 صهاينة بـ 218 عملًا مقاومًا بالضفة الأسبوع الماضي

مقتل 4 صهاينة بـ 218 عملًا مقاومًا بالضفة الأسبوع الماضي
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قتل 4 إسرائيليين وأصيب 8 آخرين، في 218 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال الأسبوع الماضي.

العالم - فلسطين

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" عمليات المقاومة خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

واستشهد ضمن هذه الفترة 6 فلسطينيين.

ووثق المركز 25 عملية إطلاق نار، وعمليتي طعن، وعملية دهس واحدة، و8 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وعملية حرق منشآت وآليات ومركبات عسكرية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أسقط المقاومون طائرة استطلاع للاحتلال، وألقوا 9 عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال وحواجزه.

ورصد تصدى الشباب الثائر لـ33 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة، ورشقوا قوات الاحتلال 3 مرات بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وحسب التقرير ذاته، شهدت الضفة الغربية بما فيها القدس 3 مظاهرات ضد الاحتلال، واندلعت 75 مواجهة في نقاط مختلفة، وألقى الشبان الفلسطينيون الحجارة 57 مرة صوب الاحتلال.

ورصد مركز "معطى" 1448 عملاً مقاومًا خلال يناير الماضي، أدت لمقتل 7 إسرائيليين، وإصابة 48 آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد 35 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

روابط ذات صلة

تصعيد صهيوني بالممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين +فيديو

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين العايدي وأبو عرام من طوباس والخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجار حلب يحولون سوقا تجارية إلى مركز إيواء يضم 2000 ناج من الزلزال

تونس تجدد تمسكها بإتحاد المغرب العربي كخيار إستراتيجي

مقتل 4 صهاينة بـ 218 عملًا مقاومًا بالضفة الأسبوع الماضي

على هامش مؤتمر ميونخ.. السوداني يبحث مع الأمين العام للانتربول استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين

النزاهة النيابية العراقية: هذا ما توصلنا إليه بشأن "سرقة القرن"

وزير التربية الإيراني يؤكد لنظيره السوري دعم قطاع التربية في مواجهة تداعيات الزلزال