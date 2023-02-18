مقتل 4 صهاينة بـ 218 عملًا مقاومًا بالضفة الأسبوع الماضي

العالم - فلسطين



ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" عمليات المقاومة خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 فبراير الجاري.



واستشهد ضمن هذه الفترة 6 فلسطينيين.



ووثق المركز 25 عملية إطلاق نار، وعمليتي طعن، وعملية دهس واحدة، و8 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وعملية حرق منشآت وآليات ومركبات عسكرية.



وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أسقط المقاومون طائرة استطلاع للاحتلال، وألقوا 9 عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال وحواجزه.



ورصد تصدى الشباب الثائر لـ33 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة، ورشقوا قوات الاحتلال 3 مرات بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.



وحسب التقرير ذاته، شهدت الضفة الغربية بما فيها القدس 3 مظاهرات ضد الاحتلال، واندلعت 75 مواجهة في نقاط مختلفة، وألقى الشبان الفلسطينيون الحجارة 57 مرة صوب الاحتلال.



ورصد مركز "معطى" 1448 عملاً مقاومًا خلال يناير الماضي، أدت لمقتل 7 إسرائيليين، وإصابة 48 آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد 35 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.