تونس تجدد تمسكها بإتحاد المغرب العربي كخيار إستراتيجي

العالم-تونس

وبمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان قيام الاتحاد، أكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان يوم الجمعة، عزم تونس على مواصلة العمل مع باقي الدول المغاربية من أجل تنشيط هياكله ومؤسساته بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي تأسس من أجلها، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم".

وأضاف البيان :" تحيي تونس، مع سائر البلدان المغاربيّة الشقيقة، الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي، وهي ذكرى مجيدة لما تحمله من معان ودلالات تاريخية تترجم عمق أواصر الأخوة والمصير المشترك بين شعوب المنطقة. كما أنها مناسبة نستذكر فيها النضالات المشتركة من أجل تجسيد طموحات الشعوب المغاربية التواقة إلى مزيد من التّعاون والتكامل والتضامن لتحقيق ما تنشده من مناعة وتقدم ورفاه".