مجاهدون فلسطينيون ينفذون عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات في جنين ونابلس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا -فجر اليوم- آلية للاحتلال قرب جدار الضم والفصل العنصري بسهل مرج ابن عامر غرب جنين قرب فتحة مقيبلة بوابل من الرصاص، وعبوة شديدة الانفجار.



وأوضحت أن المقاومين تمكنوا من الانسحاب بسلام من المكان بعد تنفيذهم العملية.



وفي نابلس أطلق مقاومون -الليلة الماضية- الرصاص صوب حاجزة صرة جنوب غرب المدينة.



سبق ذلك عملية إطلاق نار أخرى استهدفت نقطة لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس.



ودعت مجموعات عرين الأسود الشباب الثائر في الضفة والقدس، للعصيان المدني وإشعال الإطارات وتحطيم كاميرات المراقبة للاحتلال وإرباك جنوده.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 218 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال المدة من 10-02-2023 حتى 16-02-2023، أدت لمقتل 4 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين، كما استشهد خلال المدة 6 فلسطينيين.



ووثق المركز 25 عملية إطلاق نار، وعمليتي طعن، وعملية دهس واحدة، و8 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وعملية واحدة لحرق منشآت وآليات ومركبات عسكرية.



وخلال الأسبوع، أسقط المقاومون طائرة استطلاع للاحتلال، وألقوا 9 عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال وحواجزه.



وتصدى الشباب الثائر لـ33 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة، ورشقوا قوات الاحتلال 3 مرات بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.



وحسب المركز، فقد شهدت الضفة والقدس 3 مظاهرات ضد الاحتلال، واندلعت 75 مواجهة في نقاط مختلفة، وألقى الشبان الحجارة 57 مرة صوب الاحتلال.



وتصاعدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر كانون الآخِر/ يناير من العام الجديد 2023.