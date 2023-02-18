السماح لأهالي 4 قرى بريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن محافظ إدلب "ثائر سلهب" أن الجهات الخدمية ومؤسسات المحافظة وبالتوازي مع عودة الأهالي ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية المتضررة في القرى المذكورة التي تعرضت بناها التحتية للسرقة والتخريب من قبل الإرهابيين قبل دحرهم بفضل بطولات الجيش السوري.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل ستشمل “شبكات الكهرباء والمياه والطرق والهاتف وغيرها وستتم بشكل تدريجي، ووفق الإمكانات المتاحة والظروف المتوافرة، وبما يتناسب مع أعداد المواطنين العائدين إلى منازلهم”.

يذكر أنه تم السماح لأهالي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي المحرر من الإرهاب بالعودة إلى مدينتهم أواخر شهر أيلول الماضي.