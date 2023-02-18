عشبة ذهبية في الطب البديل.. تعرف فوائد عشبة شوك الجمل

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من هذه الفوائد:

‏‏- تساعد في تقليل التهاب وتلف الكبد.

– لها قدرو على التخلص من السموم مثل: أماتوكسين الناتج عن بعض أنواع الفطر، والذي قد يكون تناوله قاتلاً.

‏- تخفض مستوى السكر في الدم بفضل احتوائها على مركّبات لها تأثير مشابه لبعض أدوية السكري.

– يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

– يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ويقلل من القلق والغثيان.

– تقليل الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.

– يقلل من أعراض الحساسية الموسمية.

– يحسن الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر والتصلب.

– منع فقر الدم الانحلالي.

– يساعد في تقليل السمنة ؛ يساعد على حرق الدهون.

– منع هشاشة العظام.

– مساعدة المرضعات على إنتاج الحليب.