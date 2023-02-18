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عشبة ذهبية في الطب البديل.. تعرف فوائد عشبة شوك الجمل

عشبة ذهبية في الطب البديل.. تعرف فوائد عشبة شوك الجمل
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تعتبر عشبة "شوك الجمل" والمعروفة باسم "الأرضي شوكي" أيضا من الأعشاب الطبية القديمة المستخدمة على نطاق واسع في علاج العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة. كما لها فوائد صحية عدة نستذكرها.

العالم - منوعات

من هذه الفوائد:

‏‏- تساعد في تقليل التهاب وتلف الكبد.

– لها قدرو على التخلص من السموم مثل: أماتوكسين الناتج عن بعض أنواع الفطر، والذي قد يكون تناوله قاتلاً.

‏- تخفض مستوى السكر في الدم بفضل احتوائها على مركّبات لها تأثير مشابه لبعض أدوية السكري.

– يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

– يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ويقلل من القلق والغثيان.

– تقليل الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.

– يقلل من أعراض الحساسية الموسمية.

– يحسن الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر والتصلب.

– منع فقر الدم الانحلالي.

– يساعد في تقليل السمنة ؛ يساعد على حرق الدهون.

– منع هشاشة العظام.

– مساعدة المرضعات على إنتاج الحليب.

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