عشبة ذهبية في الطب البديل.. تعرف فوائد عشبة شوك الجمل

العالم - منوعات
من هذه الفوائد:
- تساعد في تقليل التهاب وتلف الكبد.
– لها قدرو على التخلص من السموم مثل: أماتوكسين الناتج عن بعض أنواع الفطر، والذي قد يكون تناوله قاتلاً.
- تخفض مستوى السكر في الدم بفضل احتوائها على مركّبات لها تأثير مشابه لبعض أدوية السكري.
– يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.
– يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ويقلل من القلق والغثيان.
– تقليل الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.
– يقلل من أعراض الحساسية الموسمية.
– يحسن الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر والتصلب.
– منع فقر الدم الانحلالي.
– يساعد في تقليل السمنة ؛ يساعد على حرق الدهون.
– منع هشاشة العظام.
– مساعدة المرضعات على إنتاج الحليب.