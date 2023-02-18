الصحة الإيرانية تسجل أربعة وفاة و 46 إصابة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي وبناءً على معايير تشخيصية نهائية الى اصابة 46 شخصا بكورونا منذ يوم امس لغاية ظهر اليوم السبت.

وأضافت وزارة الصحة بأن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و566 الفا و 436 شخصا ومجموع الوفيات 144 الفا و 797حالة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس ومغادري المستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و338 الفا و660 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 55 مليونا و 186 الفا و 294 أشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليوناً و 419 الف و 888 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.