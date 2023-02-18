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مصادر روسية: ألمانيا تجمد أصولا روسية بقيمة 5.32 مليار يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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