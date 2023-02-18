السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عباس يطالب واشطن بوقف اجراءات الإحتلال "الخطيرة"

عباس يطالب واشطن بوقف اجراءات الإحتلال
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس السلطة الفلسطينية، "محمود عباس"، اليوم السبت، الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على كيان الإحتلال الاسرائيلي، لوقف إجراءاته أحادية الجانب التي وصفها بـ"الخطيرة".

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "الرئيس محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض".

وأكد عباس، وفقا للوكالة، "ضرورة إلزام "إسرائيل" بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة".

وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على الإحتلال، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.

روابط ذات صلة

'محمود عباس' يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"مؤتمر ميونخ للأمن - محل للسياسة الرمزية

وزير الخارجية العراقي يبحث في ميونخ آليات تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي

مظاهرات احتجاجية ضد تردي الوضع الاقتصادي والاعتقالات فی تونس

عباس يطالب واشطن بوقف اجراءات الإحتلال "الخطيرة"

بانوراما: العالم الإسلامي... ومسؤولية دعم فلسطين

شاهد.. الشعب الالماني يتظاهر ضد مؤتمر ميونخ للأمن