العثور على جثة 18 أفغانيا في شاحنة ببلغاريا

العالم - أفغانستان

وجاء هذا في بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت المفوضية إنها "تشعر بالصدمة والحزن العميق بعد اكتشاف مقتل 18 شخصًا - قيل إنهم أفغان - بينهم طفل واحد في 17 شباط/فبراير في شاحنة مهجورة بالقرب من العاصمة صوفيا".

وأضاف البيان، "بحسب المعلومات الأولية من السلطات البلغارية، كانت الشاحنة تقل 52 شخصًا بينهم أطفال. تم نقل الناجين إلى مستشفيات في صوفيا، وتم اكتشافهم في حالة يائسة، بسبب نقص الأكسجين والرطوبة والتجمد والجوع".

وكانت وكالة أنباء بلغاريا قد نقلت أمس عن وزارة الداخلية قولها إنه "تم العثور على جثث 18 مهاجرا غير شرعي، ماتوا على ما يبدو اختناقا، على متن شاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو (16 كيلومترا شمال صوفيا)".

وأضافت أن "جميع الضحايا هم من الأفغان. وتم العثور على جثة طفل في سن 6 أو 7 سنوات وكانت الشاحنة تنقل أكثر من 50 شخصًا مختبئين في حجرة سرية تحت حمولة من الأخشاب".