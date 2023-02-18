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العثور على جثة 18 أفغانيا في شاحنة ببلغاريا

العثور على جثة 18 أفغانيا في شاحنة ببلغاريا
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن أسفها إزاء العثور على جثث 18 مهاجرا أفغانيا بينهم طفل داخل شاحنة بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا.

العالم - أفغانستان

وجاء هذا في بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت المفوضية إنها "تشعر بالصدمة والحزن العميق بعد اكتشاف مقتل 18 شخصًا - قيل إنهم أفغان - بينهم طفل واحد في 17 شباط/فبراير في شاحنة مهجورة بالقرب من العاصمة صوفيا".

وأضاف البيان، "بحسب المعلومات الأولية من السلطات البلغارية، كانت الشاحنة تقل 52 شخصًا بينهم أطفال. تم نقل الناجين إلى مستشفيات في صوفيا، وتم اكتشافهم في حالة يائسة، بسبب نقص الأكسجين والرطوبة والتجمد والجوع".

وكانت وكالة أنباء بلغاريا قد نقلت أمس عن وزارة الداخلية قولها إنه "تم العثور على جثث 18 مهاجرا غير شرعي، ماتوا على ما يبدو اختناقا، على متن شاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو (16 كيلومترا شمال صوفيا)".

وأضافت أن "جميع الضحايا هم من الأفغان. وتم العثور على جثة طفل في سن 6 أو 7 سنوات وكانت الشاحنة تنقل أكثر من 50 شخصًا مختبئين في حجرة سرية تحت حمولة من الأخشاب".

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