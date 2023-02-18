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العراق يعلن عن رغبته في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية

العراق يعلن عن رغبته في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، مع رئيس الوزراء الدنماركية "ميتي فريدريكسن"، اليوم السبت، سبل توثيق علاقات التعاون والصداقة بين العراق والدنمارك وسائر دول الاتحاد الأوروبي.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "التقى في مقر إقامته، مساء اليوم، رئيس الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "استعراض سبل توثيق علاقات التعاون والصداقة بين العراق والدنمارك وسائر دول الاتحاد الأوروبي، وفرص العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة التنموية، فضلاً عن مواجهة التحدّيات التي تسبب بها التغيّر المناخي والأزمات العالمية، كما جرى مناقشة أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والدور الذي يضطلع به العراق لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب السوداني، عن "رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية، بعد أن عملت الإصلاحات الاقتصادية على توفير بيئة ملائمة للاستثمار والشراكات الاقتصادية في مجالات الطاقة واستغلال الغاز".

وأكد رئيس الوزراء، "أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بوصفه ضمن أولويات الحكومة، ورغبة العراق في تعاون الدول الصديقة في مجال استرداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء والقانون".

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