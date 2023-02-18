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بغداد تعلن دعمها لإنهاء الحرب في اوكرانيا

بغداد تعلن دعمها لإنهاء الحرب في اوكرانيا
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" لنظيره الأوكراني ديمترو كوليبا"، اليوم السبت، دعم العراق لإنهاء الأزمة الاوكرانية واللجوء إلى التفاوض. 

العالم - العراق

وقال بيان لوزارة الخارجية : إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى مع ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن".

وأكد حسين بحسب البيان حرص العراق على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واللجوء إلى التفاوض وحل الخلافات عبر الوسائل السلمية مع روسيا، مشيرا إلى، أن" العراق ضد سياسة الحروب بشكل دائم، لما عاناه جراء انعكاساتها".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأوكراني على أن بلده يحرص على إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى نتائج اللقاءات التي تمت موخرا والجهود الدولية ضمن هذا الإطار.

وختم البيان، أن" الجانبين استعرضا آفاق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".

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