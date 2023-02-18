إفتتاح الدورة الـ39 لمسابقات طهران الدولية للقرآن الكريم

العالم - ايران

وأقيم الحفل الافتتاحي للمسابقات بحضور رئيس البرلمان الايراني "الدكتور محمد باقر قاليباف"، وعضو هيئة الرئاسة في مجلس خبراء القيادة في إيران "السيد أحمد خاتمي"، ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران "السيد مهدي خاموشي"، ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي في إيران "محمد مهدي اسماعيلي"، وعدد من المسؤولين والنشطاء القرآنيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستهلّ حفل افتتاح المسابقات ببثّ النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الايراني والفائز بالمركز الأول في الدورة الـ38 من مسابقات ايران الدولية للقرآن حيث قام بتلاوة الآية الـ38 حتى الآية الـ46 من سورة "الأحزاب" والآيات الأولى من سورة "العلق" المباركة.

وقام رئيس منظمة الأوقاف الايرانية "السيد مهدي خاموشي" بالقاء كلمة في هذا الحفل مبيناً أن المرحلة النهائية للدورة الـ39 من مسابقات ايران الدولية للقرآن الكريم تقام تحت شعار "كتاب واحد، أمة واحدة"، مشيراً الى أنه شارك 150 متسابقاً ومتسابقةً من 80 دولة في التصفيات التمهيدية في المسابقات التي أقيمت في مختلف فروع تلاوة التحقيق، والترتيل، وحفظ القرآن كاملاً.



وأشار الى أنه أضيف هذا العام لأول مرة فرع الترتيل للاناث الى هذه المسابقات، قائلاً: يتنافس 52 متسابقاً ومتسابقةً من 33 دولة في المرحلة النهائية لهذه الدورة من المسابقات التي تقام في مختلف فروع حفظ القرآن كاملاً، وتلاوته وترتيله.



كما أعرب عن شكره لوزارة الخارجية الايرانية، ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، وجامعة المصطفى(ص) العالمية، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، وبلدية طهران، ومؤسسة الرئاسة الجمهورية، ووزارة الثقافة والإرشاد في ايران لمشاركتها في تنظيم هذه الدورة من المسابقات.



ومن الفقرات الأخرى لحفل افتتاح المسابقات هي أداء الانشادة الديني لفرقة الانشاد بمحافظة "خوزستان"(جنوب غرب ايران)، كما قام المبتهل الايراني والفائز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية للابتهال والانشاد الديني "حسن خانتشي" بأداء أنشودة دينية في مدح النبي محمد(ص).



وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان الايراني "الدكتور محمد باقر قاليباف" خلال الكلمة التي ألقاها في هذا الحفل أنه لا شك أن الشعوب تتقدم وتنال العزة والكرامة وتجد الرخاء والراحة وتنتج العلم والمعرفة من خلال فهم القرآن والعمل بتعاليم هذا الكتاب السماوي، موضحاً أنه يمكننا تنمية المجتمع المسلم في ظل القرآن والمدرسة الإلهية ومن خلال الوحدة والتعاطف، ويجب أن ننتبه لهذا كمبدأ.



هذا ويذكر أنه ترفع المسابقات في دورتها لهذا العام شعار "كتاب واحد؛ أمة واحدة"، ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقات يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 للميلاد بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "السيد ابراهيم رئيسي".



وتقام مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم سنوياً بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية وذلك بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران، ووزارة الخارجية الايرانية، وجامعة المصطفى(ص) العالمية.



وأعلن مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشئون الخيرية في إيران أن هناك 32 محكماً ومحكمةً يقومون بتقييم أداء المشاركين والمشاركات في المرحلة النهائية للدورة الـ39 من مسابقات إيران الدولية للقرآن 22 منهم إيرانيون و10 منهم غير ايرانيين.



وأضاف المركز أن المحكمين والمحكمات هم من الجمهورية الاسلامية الايرانية، لبنان، والبحرين، والكويت، والعراق، والاردن، وسوريا، وأفغانستان، وطاجيكستان حيث يقومون بتقييم أداء المتأهلين والمتأهلات الى نهائيات المسابقات.



هذا ويذكر أنه تقام التصفيات النهائية للدورة الـ 39 من مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 52 قارئاً ومرتلاً وحافظاً لكامل المصحف الشريف في قسمي الذكور والاناث من 33 دولة، وذلك في قاعة المؤتمرات للقمة الاسلامية بالعاصمة الايرانية طهران.



ويتنافس في نهائيات المسابقات التي تقام بشكل حضوري 13 متسابقاً و12 متسابقةً في فرع حفظ القرآن كاملاً، و6 متسابقات و9 متسابقين في فرع الترتيل، و 12 متسابقاً في فرع قراءة التحقيق.



وتجدر الاشارة الى أنه أقيمت 13 لغاية 17 يناير2023 للميلاد المرحلة التمهيدية للدورة الـ39 من مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم بطريقة الكترونية وذلك من خلال استقرار أعضاء لجنة التحكيم في مدينة "مشهد المقدسة"(شمال شرق ايران) حيث قامت المحكمات بتقييم أداء 35 متسابقة خلال يومي 13 و 14 يناير وبعد ذلك قام المحكمون بتقييم أداء 114 متسابقاً 15 لغاية 17 يناير.



وخلال أسبوع تم تقييم أداء 149 مشتركاً ومشتركةً من 80 دولة في ثاني تقييم خضعوا له بعد أن تم تقييم أداءهم في المستشاريات الثقافية الإيرانية والممثلات السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دولهم.