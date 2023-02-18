السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مكبرات المساجد في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة تدعو إلى الاضراب الشامل والعصيان المدني في جميع مرافق الحياة غدا الأحد

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للسبوع السابع على التوالي.. شاهد.. مظاهرات مناهضة لـحكومة"نتنياهو" في الاراضي المحتلة

بالفيديو.. تونس: مظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية وسياسات الرئيس

إفتتاح الدورة الـ39 لمسابقات طهران الدولية للقرآن الكريم

بغداد تعلن دعمها لإنهاء الحرب في اوكرانيا

أحياء القدس تعلن انضمامها للعصيان المدني المساندة لمخيم شعفاط+فيديو

العراق يعلن عن رغبته في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية