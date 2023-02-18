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الرئيس التونسي يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات بسبب مشاركتها في احتجاج نقابي ويقول إنها شخصية غير مرغوب فيها

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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