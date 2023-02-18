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كما أكد وزير الخارجية أن هولندا تعتزم إغلاق مقر الممثلية التجارية الروسية في أمستردام الثلاثاء المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوطات أوروبية وأمريكية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

في سياق متصل اتفق وزراء خارجية G7 خلال محادثاتهم اليوم السبت في ميونخ، على استمرار وتعزيز العقوبات على روسيا، فضلا عن "دعوة دول ثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا"، ومواصلة دعم كييف.

وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية اليابان، أن بيان "مجموعة السبع" تضمن "اتفاق المشاركين في الاجتماع على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا الاتحادية وتعزيزها، كما اتفقوا على دعوة الدول الثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا".