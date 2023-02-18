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خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال و الرباط في المسجد الأقصى

خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال و الرباط في المسجد الأقصى
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إلى اغتنام هذه الأيام بمزيد من الرباط في المسجد المبارك في القدس المحتلة، مؤكدا أن شد الرحال إليه من أعظم الأعمال.

العالم - فلسطين

وقال الشيخ صبري، انه من الضروري حماية الأسرى والمسرى بوجه اعتداءات الاحتلال المتصاعدة، مضيفا ان أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة، وهم على الوعد والعهد.

وانطلقت دعوات مقدسية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في باحات "المسجد الأقصى"، مع أهمية تكثيف الرباط فيه، لإفشال مخططات المستوطنين وأطماعهم التهويدية.

ويزيد الكيان الصهيوني من تضييقه على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ويمنع التجمع على مدرجات باب العامود وفي ساحاته، وهي المنطقة التي اعتاد المقدسيون على إقامة احتفالاتهم بالمناسبات الدينية فيها.

وتواصل سلطات الاحتلال اجراءاتها القمعية التعسفية بحق المصلين في المسجد الأقصى، حيث تزيد من اجراءاتها العسكرية من خلال التضييق على المقدسيين وتمنع المصلين من الوصول الى الاقصى من خلال الحواجز العسكرية، كما تنغص عليهم احتفالاتهم بالمناسبات الدينية في محيط الاقصى و البلدة القديمة و باب العامود.

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