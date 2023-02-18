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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم:السلطات التونسية تدعو الأمينة العامة للنقابات بالاتحاد الأوروبي لمغادرة تونس بعد مشاركتها بمسيرة نقابية في صفاقس والقائها كلمة
الرئيس التونسي يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات بسبب مشاركتها في احتجاج نقابي ويقول إنها شخصية غير مرغوب فيها
الرئيس التونسي يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات بسبب مشاركتها في احتجاج نقابي ويقول إنها شخصية غير مرغوب فيها
مصادر فلسطينية: مكبرات المساجد في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة تدعو إلى الاضراب الشامل والعصيان المدني في جميع مرافق الحياة غدا الأحد
مراسل العالم: تجدد القصف الصاروخي والمدفعي للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن
وزير الدفاع اليمني: ندعو تحالف العدوان لاغتنام الفرصة التي منحها لهم السيد الحوثي قبل فوات الأوان ولدينا الوسائل الناجحة والارادة الايمانية الصادقة
حركة حماس ترحب بطرد مسؤولة بوزارة الخارجية الصهيونية وأعضاء الوفد المرافق لها من قاعة قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 40 ألفا و642 شخصا
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 40 ألفا و642 شخصا
مصادر روسية: ألمانيا تجمد أصولا روسية بقيمة 5.32 مليار يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
مراسلة العالم:السلطات التونسية تدعو الأمينة العامة للنقابات بالاتحاد الأوروبي لمغادرة تونس بعد مشاركتها بمسيرة نقابية في صفاقس والقائها كلمة
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش
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